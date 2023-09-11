Kılıçdaroğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı: "Aileler büyük bir çaresizlik içinde bırakılmıştır"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni eğitim öğretim yılının başladığı gün dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Eğitim sistemini sorunlar yumağına dönüştüren Saray iktidarı, bu sorunları çözmek yerine eğitim alanını siyasallaştırma gayreti içerisine girmiştir." ifadelerine yer verdi.

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Kılıçdaroğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı: "Aileler büyük bir çaresizlik içinde bırakılmıştır"

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. İlk ders zili çaldı ancak ekonomik krizin etkisinde çocuklarını okula gönderen veliler dertli. Kırtasiye ve okul masrafları gündemdeki yerini korurken eğitim sistemindeki son dakika değişiklikleri de dikkat çekti.

Sınıfta kalmayı geri getiren yeni sistem geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni karara göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Bu kararın ardından bir değişiklik haberi daha geldi. Buna göre, ilk üç sınıfta olduğu gibi 4'üncü sınıf öğrencileri sınava girmeyecek. Orta okul ve liselerde ise sınavlar ayın tarihlerde ve merkezi olarak yapılacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, eğitimdeki yanlış politikaları eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim alanındaki yanlış politikalar öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş, okullarımızın birçoğu maalesef eğitim öğretime hazırlanamamış, öğretmen, yardımcı hizmetli ve güvenlik görevlisi eksiği henüz tamamlanamamıştır.

Deprem bölgesinde çocuklarımızın bir kısmı öğretmenlerine, öğretmenlerimiz de öğrencilerine henüz kavuşamamıştır... Ayrıca uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle okula başlama maliyetleri olağanüstü bir oranda artmış, aileler büyük bir çaresizlik içinde bırakılmıştır.

Eğitim sistemini sorunlar yumağına dönüştüren Saray iktidarı, bu sorunları çözmek yerine eğitim alanını siyasallaştırma gayreti içerisine girmiştir. Tüm bu olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda bırakılan öğrenci ve öğretmenlerimize, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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