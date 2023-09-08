Devamsızlık, sınıfta kalma, açık liseye geçme... Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni kararlar!

Milyonlarca lise öğrencisini ilgilendiren yeni kararlar açıklandı. Liselerde sınıfta kalma geri geldi. 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

Devamsızlık, sınıfta kalma, açık liseye geçme... Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni kararlar!

Liselerde sınıf tekrarı geri geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

Buna göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ZORLAŞTI

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. Milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu düzenlemeden muaf olacak.

DEVAMSIZLIKTA YENİ KURALLAR

Yeni yönetmelikte devamsızlık kuralları da değiştirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacak.

Özürsüz 2 gün üst üste devamsızlık yapan öğrencinin durumu velilere bildirilecek.

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