Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'in açıklamalarına ilk yorum: 'Kendime güveniyorum'

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları sordu.

Son Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'in açıklamalarına ilk yorum: 'Kendime güveniyorum'

Geçtiğimiz gün Fatih Altaylı'nın yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nda olmayacaklarını ve yerel seçimde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı. Akşener'in açıklamaları sonrası gözler İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine çevrilmişti.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 81 ilde aday çıkaracaklarına ilişkin açıklamasını sordu.

Yavaş, “Dört milyon seçmenimiz var, hepsinin oyuna talibiz, o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparız. Çünkü adaylığımız henüz kesinleşmiş değil. Biliyorsunuz, CHP Parti Meclisi karar veriyor. Biz ‘Adayız’ diye çalışmalarımıza başladık” dedi.

Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak, 'her şeyi göze alıyoruz'Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak, 'her şeyi göze alıyoruz'Siyaset

İddialı olduğunu ifade eden Yavaş, “Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz, vermiyorsa…(Gülüyor) Elle gelen düğün bayram derler ya, bizimki de o. Ama her halükarda iddialıyız” ifadelerini kullandı. CHP’nin bugün yarın adaylığını açıklamasını beklediğini belirten Yavaş, “Henüz sayın genel başkanla yan yana gelebildiğimiz bir etkinlik olmadı. Açıklar diye düşünüyorum” dedi.

AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı!AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı!Siyaset

Akşener’in açıklamaları hakkında “yorum yapmayacağını belirten Yavaş, “Kendime güveniyorum. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da memnuniyet yüzde 68. Yüzde 26.8 memnun olmayan var. Bu, yaptığımız çalışmaların halk üzerindeki etkisini gösteriyor” diye konuştu.

Tamamını okumak için tıklayın

Etiketler
Mansur Yavaş Meral Akşener İYİ Parti 2024 Yerel Seçimleri CHP
Son Güncelleme:
Ankara'yı hareketlendiren gelişme: 'Akşener, Bahçeli ile bir araya gelebilir!' Ankara'yı hareketlendiren gelişme: 'Akşener, Bahçeli ile bir araya gelebilir!'
Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor
Ahsen Eroğlu yeni dizisiyle geri dönüyor! Star TV'de yıl boyunca fırtına koparmıştı Ahsen Eroğlu yeni dizisiyle geri dönüyor! Star TV'de yıl boyunca fırtına koparmıştı
Canan Karatay'da önermişti. Türk kahvesi içerken 1 kaşık koyun... Lezzeti katlanıyor Canan Karatay'da önermişti. Türk kahvesi içerken 1 kaşık koyun... Lezzeti katlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı! AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı!
Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı!
İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde' İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde'
Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat İstanbul'da büyük elektrik kesintisi