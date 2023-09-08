AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı!

Önceki yerel seçimlerde CHP'nin adayını destekleyen İYİ Parti, 2024 yılında kendi adayını çıkaracağını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ikinci kez aday olduğunu duyururken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.