AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı!
AKP, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili anket çalışmalarına başladı. Ankara'da yaşayan seçmen telefonla aranarak "Belediye başkanı adayı kim olsun?" diye soruldu.
Yerel seçimlere 7 aydan az bir süre kala, partilerin aday belirleme süreci de başladı. Özellikle Ankara ve İstanbul'da yarışın kıyasıya geçeceği tahmin edilirken, partilerin aday göstereceği isimler de merak konusu oldu.
Önceki yerel seçimlerde CHP'nin adayını destekleyen İYİ Parti, 2024 yılında kendi adayını çıkaracağını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ikinci kez aday olduğunu duyururken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Cumhur İttifakı'nın büyükşehir adaylarına çevrildi. Kulislerde konuşulan birçok isim kamuoyuna yansırken, AKP'nin telefonla yaptığı ankette ise düşünülen isimler net bir şekilde ortaya çıktı.
Ankara'da yaşayan seçmeni telefonla arayan "Fiberus" isimli bir anket şirketi, "AKP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı kim olsun?" sorusunu yönelterek 4 isim sıraladı.
İşte yapılan ankete göre AKP'nin aday olarak düşündüğü isimler: