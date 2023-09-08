YÖK'ten 4 ildeki üniversite öğrencileri için karar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversite öğrencileri için önemli kararlar aldı.

YÖK tarafından alınan kararlar şöyle oldu:

Özel Öğrencilik Hakkı: Depremden etkilenen bu illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere, talepleri halinde, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilecektir. Bu sayede öğrenciler eğitimlerine devam edebileceklerdir.

Eğitim-Öğretim Düzenlemeleri: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerin fiziksel durumu, barınma imkanları gibi faktörler göz önünde bulundurularak, hangi programlarda yüz yüze, hangi programlarda ise uzaktan öğretim yapılacağına üniversite senatoları karar verecektir. Bu kararlar 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olacaktır.

Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Eğitim: Öğrenciler uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim tercihinde bulunabileceklerdir. Bu tercihlerine göre öğrencilere özel öğrencilik hakkı verilecektir.

Sınıf Geçme Şartları: Sınıf geçme şartları daha katı hale getirilmiştir. Başarısız dersi olan öğrenciler için yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Hamile Öğretmenlerin Durumu: Hamile öğretmenler, doğumdan sonra (analık izninden sonra) istememeleri halinde bir yıl süreyle nöbet görevi verilmemesi uygulaması iki yıla çıkarılmıştır.