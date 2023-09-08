Dehşet evi: 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü, kendini bıçakla ağır yaraladı

Mersin'in Mut ilçesinde kan donduran bir vahşet yaşandı. 7 yaşındaki oğlunu boğazını kesen baba, ardından kendisini bıçakla ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

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Dehşet evi: 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü, kendini bıçakla ağır yaraladı

Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesi'nde misafirliğe gelen Mustafa T., bilinmeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlu M.T.'nin boğazını bıçakla kesti ardından kendisini de bıçakladı.

KORKUNÇ OLAYI KOMŞULAR FARKETTİ

Komşuları durumu fark edince 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen M.T. hayatını kaybetti. Kendini bıçaklayan Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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