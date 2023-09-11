Beslenme çantası aylık 770 TL’ye dolacak! Kantin fiyatları da cep yakıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılına bugün başlıyor. Kırtasiye harcamalarının üstesinden gelmeye çalışan veliler bugünden itibaren çocukların beslenme çantalarını da doldurmaya çalışacak. Okul kantinleri ise yüksek fiyatları ile velilerin tepkisini çekiyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, beslenme uzmanları, okul çağındaki çocukların her gün mutlaka okul öncesinde içinde süt ve yumurtanın olduğu bir kahvaltı yapması gerektiğine dikkat çekerken, okul için hazırlanacak en basit bir çantanın maliyeti ise 50 TL'yi aşıyor.

Hesaplamalara göre içinde bir adet meyve, basit bir sandviç ve sütün yer aldığı menülerde haftalık maliyet 192.42 TL'ye aylık maliyet de 770 TL'ye ulaşıyor.

Aylık 770 TL'yi bulan bir beslenme çantası için asgari ücretli maaşının yüzde 6.70'ini ayırmak zorunda.

Beslenme çantasında olması gereken 1 adet muzun fiyatı 19.98 TL, bir adet elmanın fiyatı 8.23 TL olurken, beslenme çantasına konulacak 200 ml sütün fiyatı ise 9 TL'yi buldu. En basit sandviçin maliyetinin 16.75 TL olduğu günümüzde, öğrencilerin beslenme çantalarına konulacak bir simidin fiyatı da 10 TL.