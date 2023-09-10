Veriler açıklandı: KİT'ler borç batağında

Bakanlığın verilerine göre TCDD, TEİAŞ ve EÜAŞ, en borçlu KİT'ler arasında.

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Veriler açıklandı: KİT'ler borç batağında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine Alacak Stoku verilerini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) en borçlu Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında yer aldı.

BirGün'ün bakanlığın verilerine dayandırdığı haberine göre, 31 Temmuz itibarıyla dört adet KİT’in toplam Hazine borcu, 8 milyar 585 milyon 986 bin TL’ye ulaştı. KİT'lerin Hazine borçlarına göre sıralandığı listede TCDD, 7 milyar 412 milyon 100 bin TL’lik borç ile ilk sırada yer aldı. TCDD’nin toplam 7,4 milyar TL’lik Hazine borcunun 3,1 milyar TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi.

TEİAŞ’IN BORCU 1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Diğer KİT’lerin borç bakiyeleri ise şöyle sıralandı:

BOTAŞ: 18 milyon 720 bin TL

EÜAŞ: 124 milyon 918 bin TL

TEİAŞ: 1 milyar 30 milyon 247 bin TL

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