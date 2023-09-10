Yapboz tahtasına döndü: Okulların açılmasına 48 saat kala sınav sistemi değişti

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 26 bin öğretmen üç aylık yaz tatilinin ardından yarın yeni eğitim öğretim yılına adım atacak. AKP iktidarı döneminde hemen her bakanla değişen eğitim sistemi bu döneme de aynı şekilde başladı.

Sınıfta kalmayı geri getiren yeni sistem önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişken bir değişiklik haberi daha geldi. İlk üç sınıfta olduğu gibi 4'üncü sınıf öğrencileri sınava girmeyecek. Orta okul ve liselerde ise sınavlar ayın tarihlerde ve merkezi olarak yapılacak.

Tüm öğrencilere aynı sorular yöneltilecek. Sorular ‘Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ tarafından hazırlanacak. Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav, farklı soru türlerinden oluşabilecek. Çoktan seçmeli test ile açık uçlu sorular hem ayrı hem de bir arada öğrencilerin karşısına çıkabilecek. Ancak ilk aşamada ülke ve il geneli sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Ortak sınav dışında okul genelinde uygulanacak sınavlar ise yazılı olacak.

BirGün'de yer alan habere göre, alınan kararı değerlendiren eğitim uzmanı Ali Taştan, “İlkokul 4. sınıftaki sınavın kaldırılması olumlu bir adım ancak yetersiz. 5. ve 6. sınıfa kadar olan sınavların da kaldırılması gerekiyor. Sınava dayalı sistem akademik anlamda öğrenciyi başarısız gösteren bir sistem” dedi.

Taştan şunları söyledi: “Merkezi sınavlarla Bakanlık sınav merkezli bir sistem ortaya koyuyor. Biz sınavlar kalksın derken sınavları artırıyor. Çocuklar, süreç odaklı yönteme tabii tutmalı. Merkezi yapılacak sınavlar fırsat eşitsizliğine neden olacak. Dershaneler ve özel kurslar artacak. Önce Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kalkmalı sonra merkezi sınavlara ihtiyaç kalmaz. Çocuklar, ilkokul 2’den itibaren sınav stresi altına giriyor. Çocukların yeteneklerine göre değerlendirme yapılmalı.”

SINIFTA KALMA GERİ GELMİŞTİ

Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. Yeni karara göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirilmişti. Yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. Milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu düzenlemeden muaf olacak.

Yönetmelikte devamsızlık kuralları da değiştirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacak.