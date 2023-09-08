20 milyon öğrenci ders başı yapacak

Bir dizi programa katılmak üzere Van’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sabah saatlerinde Van Ferit Melen Havalimanı’nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve il protokolünce karşılandı. Bakan Tekin, ilk olarak valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bir süre Vali Ozan Balcı ile makamında görüşen Tekin, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Pazartesi günü tüm Türkiye’de 20 milyona yakın öğrencinin okula başlayacağını belirtti. Bakan Tekin, “Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var. Diğer taraftan bakanlığımızın merkez teşkilatında da bir heyecan var. Biz de yerimizde duramıyoruz il il dolaşıyoruz. İnşallah eğitim öğretim yılını kazasız belasız sağlıklı bir şekilde aşacağız. Ben bu vesileyle başta öğretmenlerimiz olmak üzere, velilerimize, öğrencilerimize hayırlı, başarılı, mutlu ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum” dedi.

"SORUN YAŞIYORUZ"

Son yıllarda pandemi ve deprem gibi olumsuzluklarda eğitim öğretim sürecinin aksadığını dile getiren Tekin, “Şimdiki eğitim öğretim sürecinde biraz daha gayretle çalışmamız gerekiyor. Oradaki aksaklıkları giderecek, takviye edilecek şeyler yapmak açısından. Bugün de bu çerçevede Van’dayız. Eğitim öğretim yılının başlangıcı itibariyle neler yapabiliriz, eksiğimiz var mı? Onu analiz etmek için buradayız. Yaklaşık 2 saatlik bir toplantıda, ilimizdeki bütün eğitim öğretim süreçlerini masaya yatırdık. Burada gerçekten ciddi bir uyum var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul yatırımı yapabileceğimiz, okul ihtiyaçlarını giderebileceğimiz arazi üretmekte sorun yaşıyoruz. Aynı şekilde okullarımızın bazı küçük bazlı ihtiyaçlarının giderilmesinde yerel yönetimlerin çok ciddi desteğini görüyoruz. Valimiz ve siyasetçilerimiz bize okul ihtiyaçlarının bulunduğu yerleri ve buralardaki arazi ya da yatırım alanlarıyla ilgili durumları bizlerle paylaştılar. İnşallah önümüzdeki yatırım döneminde burada ciddi ihtiyaçları gidererek yardımcı olacağız ve sağlıklı bir noktaya getireceğiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA