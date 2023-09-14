AKP'de 3 ilçe başkanı istifa etti

Samsun'da AKP Vezirköprü, Terme ve Ladik İlçe Başkanları görevlerinden istifa etti.

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AKP'de 3 ilçe başkanı istifa etti

Samsun'da AKP Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Erhan ile AKP Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt ve AKP Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından ayrılık açıklaması yapan başkanlar, AKP Genel Başkanı Erdoğan ve il, ilçe örgütlerine teşekkür etti.

İstifa eden ilçe başkanlarının yerel seçimde belediye başkan aday adayı olması bekleniyor.

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