Ülke tarihine kara leke... İlk kez bir CHP Genel Başkanı sanık sandalyesine oturacak

Seçimlerin geride kalmasının ardından milletvekilliği sona eren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığı da sona erdi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet’teki ‘Sanık: Kemal Kılıçcaroğlu’ başlıklı yazısında, ‘Olur mu olmaz mı derken olmayacak oldu…’ ifadelerini kullanarak, çıkardığı listede Kılıçdaroğlu hakkında toplamda 110 yıla varan dava potansiyeli taşıyan dosyanın olduğunu söyledi.

Tarihte ilk kez bir CHP genel başkanının sanık olarak mahkemeye çağırıldığını vurgulayan Terkoğlu, konuya ilişkin şunları yazdı:

“’Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu’ yazan tebligat, üç gün önce, 11 Eylül’de gönderildi. Buna göre CHP liderinin yargılaması, 7 Mart 2024’te İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu, dokunulmazlık zırhı olmadan hâkim huzurunda savunma yapacak. İlk yargılamada yapılan suçlama ise ‘kamu görevlisine alenen hakaret’

Savcı, Kılıçdaroğlu’nun 1 yıl 2 ay ile 2 yıl 4 ay arası hapsini istiyor. Talepleri arasında elbette siyasi yasak da var.

Terkoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yargılanma nedeninin ise 9 yıl önce 9 yıl önce, 26 Kasım 2014’te, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde, CHP İstanbul bölge toplantısı sırasında kullandığı ifadeler olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında defalarca ‘hırsız’ ifadesi nedeniyle eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ın şikayetçi olduğunu aktaran Terkoğlu, yazısının devamında şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU MUTLU OLDU

"Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’e tebligatı nasıl karşıladıklarını sordum:

“Dava açıldığı bilgisini genel başkana arz ettiğim sırada mutlu olduğuna tanık oldum. Davaya konu olan olguların tamamının ispatlanması talimatını verdi. İspat hakkı, Türk Ceza Kanunu’nun ve anayasanın verdiği bir hak. Yolsuzluk eleştirilerinin haklı dayanaklarını delil olarak mahkemeye sunacağız, 17-25 Aralık sürecindeki tapelerle ilgili bilirkişi incelemesi talebimiz var. Zaten eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ın da ispat hususuna karşı çıkmayacağı dava dosyasında beyan olarak var. Dolayısıyla mahkemenin delilleri toplayacak olması, ses kayıtları hakkında bilirkişi incelemesi yapmak zorunda olması bizi mutlu etti. Bu dava yoluyla, 17-25 Aralık dönemindeki tüm yolsuzlukları ispat etme şansına sahip olacağız.”

CHP liderlik kavgası yaşarken tarihte ilk kez bir CHP genel başkanı, hâkim karşısına çağrılıyor. Demokrasinin gövdesini oluşturan ana muhalefetin lideri, iktidarın yolsuzluğunu eleştirdiği için yargılanacak. Ancak darbe dönemlerinde görülen olay, Türkiye’nin demokrasi tarihine leke olarak geçecek.

CHP, Özel-İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu diye tartışıp birbirini yiyedursun... Paramparça olmuş demokrasinin kırıntıları da avucumuzun içinden kayıp gidiyor. Muhalefet etmenin fiilen yasaklandığı düzene demokrasi denemeyeceği açık değil mi?

Siz kavganızı doğru seçmezseniz kavganız sizi seçer. Cezanız biraz da budur."

BAYRAKTAR ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKECEK AMA...

Terkoğlu, yazısının yayınlanmasının ardından da Halk TV'de açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu hakkında şikayette bulunan eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın bir politikacı aracılığı ile ulaştığını ve davadan şikayetini geri çekeceğini söylediğini belirtti. Ancak, Bayraktar'ın avukatının şikayet geri çekilse bile kamu görevlisine hakaret davası olduğundan yargılamanın devam edeceğini söylediğini aktardı.