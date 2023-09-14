CHP'de hareketli günler: Kılıçdaroğlu'ndan, 'Özgür Özel' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile görüştü.

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu açıklama yaptı ve yeni eğitim-öğretim yılında çocukların açlığa mahkum edildiğini ifade etti.

"ÖZGÜR ÖZEL" AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yarın genel başkan adaylığını açıklayacağına dair çıkan haberler üzerine de konuştu. Kılıçdaroğlu, "E gayet güzel arkadaşlar, burası Cumhuriyet Halk Partisi. CHP diğer partiler gibi değil, her üyenin genel başkan olma hakkı vardır" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"7 milyon 600 bin çocuğumuz dengeli beslenmiyor. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracak olan siyasal iktidar ama bunu yapmıyor. Birleşmiş Milletlerin 2023 raporu var. O raporda 2 milyona yakın çocuk yetersiz beslenme sebebiyle bodurluk sorunu yaşıyor. Saray bunu biliyor mu acaba?

Çocukları okula aç gönderen annelerin dramını bunlar görüyorlar mı? Özellikle son 20 yılda Milli Eğitim Bakanlığı milli olma vasfını yitirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sistemini çağdaşlıktan çıkararak ideolojik bir çatışma alanına döndürdü. Liyakatsizliği kurumsallaştırdılar. Öğretmenler zorda, çocuklar yeterince beslenemiyor. Tasarruf diye çocukların boğazından kesiyorlar."