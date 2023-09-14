Eski düşman neden dost oldu? Eski Pelikancı Selman Öğüt Süleyman Soylu'ya böyle siper oldu

GERÇEK GÜNDEM - Eski Pelikancılardan AKP yanlısı akademisyen Selman Öğüt sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya adeta siper oldu.

Geçmişte, kamuoyunda Pelikancılar olarak bilinen ve başını ağabeyi Süheyb Öğüt’ün eski eşi Hilal Kaplan’ın çektiği grupla hareket eden Öğüt, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Süleyman Soylu'ya olan hıncınızı anlıyorum. Canınızı çok acıttı. Hırsınız aklınızı o kadar örtmüş ki kopyala yapıştır tweetler üzerinden saldırıyorsunuz. Ama şunu unutmayın: Bu Aziz Millet kahramanlarına hep sahip çıkmıştır. Hainleri de inlerinde boğmuştur” ifadelerini kullandı.

AYHAN BORA KAPLAN'IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN GELEN SAVUNMA

Öğüt’ün bu paylaşımının İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ile yakınlığı olduğu öne sürülen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklanmasının ardından gelmesi de en dikkat çeken noktalardan biri oldu.

Kaplan ve adamlarının 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde, TRT önünde uzun namlulu silahlarla poz vermesi gündeme gelmiş ve bu çeteyi Süleyman Soylu’nun çağırdığı iddia edilmişti.

Soylu’nun kuzeni olan Sadık Soylu ise, Kaplan’ı TRT önüne kendisinin çağırdığını savunmuştu.

Selman Öğüt’ün eski bir Pelikancı olması ise, Soylu için yaptığı savunmayı daha ilginç kılan noktalardan biri oldu. Zira, AKP içinde Berat Albayrak ve Süleyman Soylu arasındaki çekişmede Pelikancılar, Soylu’ya karşı Albayrak’ın yanında yer alıyordu.

Selman Öğüt ise, ağabeyi Süheyb Öğüt’ün Pelikancıların başını çeken isimlerden olan Hilal Kaplan ile boşanmasının ardından ağabeyi ile birlikte bu gruptan ayrıldı.

SOYLU-ALBAYRAK ÇEKİŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Soylu arasında veliahtlık kavgası olduğuna dair iddialar ortaya atılmış, bu iddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesi Anıtkabir'e giden üyelerden dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak omuz omuza çarpışmıştı.

Öte yandan, Soylu’nun kullandığı mobil telefonların yasa dışı biçimde, emrindeki polisler tarafından takip edildiği, bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından biri ile Ankara ve İstanbul’da 6 polisin görev yerinin değiştirildiği ortaya çıkmıştı.

Yaşanan bu tartışmalarda, o dönem Öğüt’ün de aralarında bulunduğu Pelikancılar Albayrak’ın yanında saf tutmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem