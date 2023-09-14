Sivas Katliamı davası bugün görülecek: Zaman aşımı uygulanacak mı?

2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 35 kişinin yanarak hayatını kaybettiği katliama ilişkin son dava, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Ana davadan ayrılan ve firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş yönünden devam eden Madımak Katliamı davasının, zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolmasının ardından ilk duruşması bugün (14 Eylül) yapılacak.

Gerçek Gündem’e konuşan davanın avukatlarından Şenal Sarıhan, savcılığın zaman aşımından davanın düşürülmesini talep edebileceğini söyledi. Sarıhan, 30 yıllık zaman aşımı süresi sebebiyle davanın düşürülmesi durumunda gerekli itirazlarda bulunacaklarını da belirtti.

Mahkeme zaman aşımı kararı alırsa, Sivas Katliamı'na ilişkin süren son dava da kapanmış olacak. Daha önce Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği zaman aşımı kararına karşı yapılan bireysel başvuruyu ise Anayasa Mahkemesi (AYM), 2014 yılından bu yana gündemine almadı.

Katliama ilişkin yalnızca 124 kişi hakkında dava açıldı. Uzun süren yargılamalar sonucunda 33 sanık idam cezası, 14 sanık 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. İdam cezasının kaldırılmasıyla birlikte 33 sanığın cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. Katliam sanıklarının avukatlığını ise bugün AKP’de siyaset yapan birçok kişi üstlenmişti. Failleri savunan avukatlardan bazıları şöyle:

Av. Bülent Tüfekçi - Eski Bakan

Av. Halil Ürün - RP kayıp trilyon davası sanığı, AKP Afyon Milletvekili

Av. Nevzat Er - Eski AKP Eminönü Belediye Başkanı

Av. Suat Altınsoy - Eski AKP Konya İl Başkanı Yardımcısı

Av. Ali Aşlık - Eski AKP İzmir İl Başkanı ve 24. dönem milletvekili

Av. Bedrettin İskender - AKP Ümraniye Belediye Başkan adayı

Av. Ekrem Bedir - Sakarya AKP Hendek Belediye Meclis Üyesi

Av. Faruk Gökkuş - AKP Kâğıthane İlçe Başkanı

Av. Hasan Hüseyin Pulan - AKP İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi

Av. Hurşit Bıyık - AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı

5 SANIĞIN DAVASI 2012’DE ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Arasında Cafer Erçakmak’ın bulunduğu firari 5 sanığın davası ise 2012’de zaman aşımı nedeniyle düşürülmüştü. Mahkeme, katliamın insanlığa karşı suç olduğuna ilişkin müştekilerin talebini de kabul etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Madımak Katliamı'nın faillerinden biri olan ve müebbet hapis cezası alan Hayrettin Gül'ün cezasını kaldırdı. Erdoğan, diğer Madımak faili Ahmet Turan Kılıç'ı da 3 yıl önce aynı gerekçeyle affetmişti. İdam cezasına çarptırılan Kılıç’ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.

Sivas Katliamı'nda ne oldu?

1993 yılında Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal şenlikleri için arasında Aziz Nesin'in bulunduğu onlarca aydın ve yazar kente gelmişti. Ancak Sivas'ta yapılan kışkırtmalar sonrasında kent merkezinde toplanan kalabalıklar, buradan Madımak Oteli'ne yürümüştü. Kalabalık, "Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak" şeklinde sloganlar atmıştı. 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nin yakılması sonucunda 2'si otel görevlisi, 33'ü aydın olmak üzere 35 kişi katledildi. Sivas Katliamı'na yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem