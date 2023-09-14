Murat Ongun paylaştı: A Haber işbirliğiyle 'yürüyen merdiven sabotajı'nda yeni görüntüler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun, A Haber'in 'yürüyen merdiven' kumpasından yeni görüntüler paylaştı. Videoda, A Haber muhabirinin, metro merdivenlerini durduran gençlerle birlikte aşağı kısma indiği ve konuştukları görülüyor.

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A Haber'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni karalamak amacıyla gerçekleştirdiği 'yürüyen merdiven sabotajı'nda yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri Murat Ongun, Twitter hesabından paylaştı.

İstanbul'da yürüyen merdivenlerin sık sık bozulması ve vatandaşların mağduriyetleri gündeme geliyordu. A Haber'in bozulan merdiven önünde yaptığı haber sonrası ilgili metroyu gören kameralar incelendiğinde gerçek ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan görüntülerle birlikte, İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerin bazı kişiler tarafından bilinçli olarak durdurulduğu anlaşılmıştı.

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İŞBİRLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İktidara yakın yayın organı A Haber'in merdivenlerin bozulduğu anda olay yerinde 'belirmesi' de tepki çekmişti. Görüntülerle birlikte A Haber'in metro merdivenlerini kasten bozan kişilerle işbirliği içinde olduğu ortaya çıkmıştı. Görüntülerde merdivenlerin acil durum butonuna basarak durdurulduğu görülüyordu.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, söz konusu sabotaja ilişkin yeni görüntüleri paylaştı. "A Haber ve avanesi için Yürüyen Merdiven Kumpası 2. Bölüm yayında. Kötülüğün resmini çizdiniz, İstanbulluya düşmanlık etmeyin. Özür dileyin." notuyla paylaşılan yeni görüntülerde A Haber muhabirinin, metro merdivenlerini kasten durduran kişilerle birlikte metronun aşağısına indiği ve konuştukları görülüyor. Daha sonra ise yukarı çıkarak tepki çeken habere konu röportaj gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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