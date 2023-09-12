Metro merdivenlerine sabotajın görüntüleri ortaya çıktı! A Haber de işin içinde
Yerel seçimler yaklaşırken, İstanbul'daki metro merdivenlerine yapılan sabotajlar da arttı. İBB'den yapılan paylaşımda sabotajın görüntüleri ortaya çıkarıldı.
Yerel seçimlere aylar kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP’ye yakın medya tarafından hedef alınmaya devam ederken, metro merdivenlerindeki sabotaj bu kez kameralara yansıdı.
Son aylarda metro merdivenlerinin ve yürüyen merdivenlerin İstanbul'da 'sürekli' olarak bozulduğu yönündeki iddialar yandaş basın tarafından sıkça dile getirilirken, İBB tarafından metro merdivenlerine yapılan sabotaj kameralara yansıdı.
Görüntülerde iktidara yakın A Haber’in de sabotajın içinde olduğu ortaya çıktı.
İBB’den yapılan açıklamada, “İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin” denildi.
İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin. pic.twitter.com/iQhiFeu2ld— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 12, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem
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