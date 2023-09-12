İstanbul Esenler'de kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı kanlı bitti!

İstanbul Esenler'de ev sahibi S.A. ile kiracı S.B. arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kiracı, ev sahibini bıçaklayarak öldürdü.

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İstanbul Esenler'de kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı kanlı bitti!

İstanbul Esenler'de iddiaya göre, ev sahibi S.A. ile kiracı S.B. arasında uzun zamandır kira nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu.

Yaşanılan anlaşmazlık sonucunda evinden çıkmasını isteyen ev sahibi S.A. ile kiracı S.B. tartışmaya başladı. Tartışma alevlenince kiracı S.B., ev sahibi S.A.’yı defalarca bıçakladı.

EV SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KİRACI YAKALANDI

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri S.B.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. 'Kasten yaralama' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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