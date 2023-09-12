Aydın'da şüpheli ölüm: Başından vurulmuş halde bulundu!

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir kadın, ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kader Dal isimli kadın, eşi tarafından evinin banyosunda silahla başından vurulmuş olarak yerde hareketsiz yatarken bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

12 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kader Dal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemelerde Kader Dal'ın silahla kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem