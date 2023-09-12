Afyonkarahisar'da 82 yaşındaki yaşlı kadın, 25’e yakın bıçak darbesi ile öldürülmüş halde bulundu!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun Beldesi'nde 82 yaşındaki yaşlı kadın evinde 25'e yakın bıçak darbesi ile öldürülmüş halde bulundu.

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun Beldesi'nde Sıddıka Aysal (83) isimli kadının akrabaları kontrol için evlerine geldiklerinde Aysal’ı hareketsiz yerde yatarken buldu.

Akrabaları ardından jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları kontrolde yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.

Afyonkarahisar'da 82 yaşındaki yaşlı kadın, 25’e yakın bıçak darbesi ile öldürülmüş halde bulundu! - Resim : 1

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası cinayet zanlısı olarak ise G.A. (89) isimli Alzheimer hastası koca gözaltına alınırken, yapılan incelemelerin ardından Aysal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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