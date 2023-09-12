Eğitimin maliyeti katlandı... Lale Karabıyık açıkladı: 2023 yılında yüzde 486'lık maliyet artışı yaşanmış!

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, okula başlama maliyetlerinin 2019 yılıyla karşılaştırıldığında okul öncesinde yüzde 654, ilkokulda yüzde 493, ortaokulda yüzde 450, lisede ise yüzde 486 arttığını açıklayarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Okul çağı çocuklarımızın dengeli ve yeterli beslenmeleri gerekir, 3 ana ve en az 2 ara öğün olacak şekilde beslenmeleri uzmanlarca önerilmektedir" açıklamasını "Biz dedik ki okullarda en az bir öğün yemek verilsin. Meclis’te 2023 bütçesi görüşmelerinde biz teklifler verdik, okullarda yemek verilmesi konusunda. Peki ne oldu, her zamanki gibi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Peki sayın bakan partiniz neden reddetti” sözleriyle eleştirdi.

Karabıyık, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yeni eğitim öğretim yılını değerlendirdi, eğitim öğretim harcamaları üzerine yaptıkları araştırmanın verilerini paylaştı. Beslenme çantasının maliyetine değinen Karabıyık, "Vatandaş, çocuğunun yanına beslenme çantası koyacak. Günlük maliyeti içinde lüks, ekstra bir şey yok, 50 TL. Haftanın 5 günü koyacak diyelim ki 3 çocuğu var çarpı 3, nasıl yapacak? Evde yok, okulda yemek yok, beslenme çantasını dolduracak da para yoksa o zaman bu devletin ayıbıdır" ifadelerini kullandı.

Karabıyık, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla 20 milyondan fazla öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin okullara döndüğünü hatırlatarak, okullardaki sorunların yapılan uyarılara rağmen çözülmediğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okullarda ‘bağış’ adı altında kayıt parası istenmediğini açıklamasına rağmen, okullarda bu uygulamanın devam ettiğini vurgulayan Karabıyık, “Bir cümle örnek vermek isterim, para toplanırken deniliyor ki, ‘Siz çocuğunuzun temiz bir tuvalete gitmesini istemez misiniz? Biz o tuvaletin temizlenebilmesi için yardımcı personel istihdam etmek zorundayız. Sizlerden gelen katkılarla bunu yapacağız, başka paramız yok ki. Devlet de bize böyle bir yardımcı personel vermedi.’ Bunlar yaşanan gerçekler. Bu bir örnek. Bunun cevabına baktığınızda gerçekten üzücü. Ne okul müdürünün suçu var ne öğretmenin suçu var ne okul aile birliğinin suçu var ne velinin suçu var. Çünkü okullara yeterli bütçe, personel gitmiyor. Bu sorunlar da görmezden gelinmeye devam ediliyor” diye konuştu.

Karabıyık’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘25 YILLIK BİR ÖĞRETMEN 24 BİN TL ALIYOR’

Sözleşmeli ücretli öğretmen uygulamaları değişti mi, hayır değişmedi. 1 milyon ataması yapılmayan öğretmen var ancak; MEB boş geçen dersleri ücretli öğretmenler ile doldurmayı başarı olarak anlatıyor. Burada en ufak bir ihtiyaç olduğunu ifade etmiyor. Bu aslında bir eğitim sistemi ayıbıdır diye defalarca söylemiştik. Ücretli öğretmenler asgari ücretin çok altında gelir elde edebiliyorlar, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerde de 25 yıllık bir öğretmenin 24 bin TL aldığını biliyoruz. O da artık yaşam sınırının altında bir yere tekabül ediyor.

OKULLARDA YEMEK VERİLSİN ÖNERİSİNİ CUMHUR İTTİFAKI REDDETTİ

Biz dedik ki okullarda en az bir öğün yemek verilsin. Beraberinde sağlıklı bir su, bu bizim vaatlerimizde vardı ve ilk günden itibaren gerçekleştireceğimiz bir konuydu. Meclis’te en son Ekim 2022 ve kasım ayında 2023 bütçesi görüşmelerinde biz teklifler verdik, okullarda yemek verilmesi konusunda. Peki ne oldu, her zamanki gibi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Peki sayın bakan partiniz neden bu reddetti? Neden çocuklara okul yemeği verilmedi? Hiç mi bu ülkenin parası yoktu buraya ayıracak?

‘BESLENME ÇANTASININ GÜNLÜK MALİYETİ 50 TL’

Vatandaş, çocuğunun yanına beslenme çantası koyacak. Günlük maliyeti içinde lüks, ekstra bir şey yok, 50 TL. Haftanın 5 günü koyacak diyelim ki 3 çocuğu var çarpı 3, nasıl yapacak? Evde yok, okulda yemek yok, beslenme çantasını dolduracak da para yoksa o zaman bu devletin ayıbıdır. Diğer taraftan, bu şu enflasyonist ortamda ki TÜFE’nin perdeleyerek gösterdiği, gerçeği yansıtmayan, gerçekte daha yüksek olan enflasyon ortamında bu yıl okula başlamanın maliyetini, okula devamın maliyetini sizlere göstermeye çalıştık. Okula başlamada ekonomik maliyetin son 4 yılda geldiği noktayı piyasadaki 137 ürünün gerçek fiyatları üzerinden araştırarak ölçmeye çalıştık. Ayrıca araştırmamız, okula başlayan bir öğrencinin, veliden alınan kayıt paralarını içermiyor.



‘2023 YILINDA YÜZDE 486 ARTMIŞ’

Okul öncesi düzeyde okula başlama maliyetleri 2019 yılına göre; 2022 yılında yüzde 285,26, 2023 yılında ise yüzde 654,36 oranında artmıştır. İlkokul düzeyinde okula başlama maliyetleri 2019 yılına göre; 2022 yılında yüzde 316, 2023 yılında ise yüzde 493,8 oranında artmıştır. Ortaokul düzeyinde okula başlama maliyetleri 2019 yılına göre; 2022 yılında yüzde 304,1, 2023 yılında ise yüzde 450,5 oranında artmıştır. Lise düzeyinde okula başlama maliyetleri 2019 yılına göre; 2022 yılında yüzde 286,8, 2023 yılında ise yüzde 486,4 oranında artmıştır.

Kaynak: ANKA