ABD’nin Ticari Ham Petrol Stokları Geriledi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan verilere göre, piyasalarda stokların 2 milyon 300 bin varil artması beklenirken, gerçekleşen düşüş dikkat çekti. Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri ise değişiklik göstermeyerek 395 milyon 300 bin varil seviyesinde kaldı.

BENZİN STOKLARI ARTTI, PETROL ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 400 bin varil artarak 248 milyon 300 bin varile ulaştı.

Ülkedeki günlük ham petrol üretimi ise 17-23 Şubat haftasında 500 bin varil artışla 13 milyon 502 bin varile yükseldi. Ham petrol ithalatı günlük 98 bin varil artarak 5 milyon 919 bin varile çıkarken, ihracat günlük 193 bin varil azalarak 4 milyon 188 bin varil seviyesine geriledi.

EIA'nın Şubat 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin yıl sonuna kadar 13 milyon 600 bin varil seviyesinde olması öngörülüyor.

Kaynak: AA