MAZOT İNDİRİMİ SON DAKİKA! Akaryakıtta 1,43 TL'lik Düşüş Tabelada (27 Şubat Perşembe Benzin-Motorin Fiyatları)

Son dakika: Başta motorin (mazot) ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan petrol fiyatları yeni tarife tehditleri ve arz sorunlarının odakta olmasıyla bu yılın en düşük seviyesine yakın yatay bir hareket sergiliyor. Brent petrol önceki iki seansta yüzde 3 düştükten sonra varil başına 73 doların altına geriledi. ABD ham petrolü 69 dolara yaklaştı. Petroldeki bu düşüş yurt içinde akaryakıt fiyatları üzerinde indirimi de beraberinde getirdi.

MAZOT FİYATLARINDA GERİLEME

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına 1,45 TL zam yansıtılmış ve litre fiyatları bazı şehirlerde 50 TL’yi aşmıştı. Mazot fiyatları için bugünden geçerli olmak üzere 1,43 TL indirim akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzin grubunda ise şimdilik bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

GÜNCEL BENZİN MAZOT FİYATLARI (27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE)

İstanbul Anadolu Yakasında motorin fiyatı 46,46 TL seviyesinde bulunuyor. Avrupa Yakası’nda ise 46,57 TL’den satılıyor. Benzin fiyatları da 46,43 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir’de güncel mazot litre fiyatı 47,68 TL’den satışa sunuluyor. Benzin 47,38 liradan tabelaya yansıyor.

Ankara’da motorin fiyatları 47,29 TL, benzin de 46,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi