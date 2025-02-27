Dolar ve Euroda Tansiyon Yükseldi

Haftanın dördüncü iş gününde de döviz kurunda yükseliş sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar bugün 36,4570 liradan satılırken, euronun satışı da 38,2510 liradan yapılıyor.

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Dolar ve Euroda Tansiyon Yükseldi

Döviz kurundaki istikrarsızlık devam ederken, vatandaş en sık tercih ettiği yatırım araçlarından olan dolar ve euronun seyrini de sıkı takip ediyor. Bir süredir art arda rekor yenilenen döviz kurunda bugün de yukarı yönlü bir seyir görülüyor.

Dolar ve Euroda Tansiyon Yükseldi - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

27 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul serbest piyasada 36,4550 liradan alınan dolar, 36,4570 liradan satılıyor. 38,2490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,2510 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,4400 lira, euronun satış fiyatı ise 38,2430 lira olmuştu.

Dolar ve Euroda Tansiyon Yükseldi - Resim : 2

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Kaynak: AA

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