EBRD'den Türkiye Büyümesi için Tahmin

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisiyle ilgili Eylül 2024 tahminlerini korudu. Banka 2025 yılında Türkiye'nin yüzde 3 büyüyeceğini öngördü. EBRD, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında ise yüzde 3,5 oranında büyüyeceğini tahmin etti. Tahminler bankanın 'Bölgesel Ekonomik Beklentiler' raporunda yayınlandı.

Rapordaki analizlere göre zayıf dış talep, jeopolitik gelişmelerin etkisi ve zayıf reform ivmesi nedeniyle EBRD bölgeleri için 2025 büyüme tahmini 0,3 puan aşağı çekilerek yüzde 3,2 olarak revize edildi.

ERKEN GEVŞEME İÇİN TÜRKİYE'YE UYARI

Türkiye'ye yönelik analizlerde, daha sıkı para ve maliye politikalarının enflasyonda önemli bir düşüşe ve ülkenin dış pozisyonunda iyileşmeye yol açtığı, net ihracatın arttığı ve cari açığın istikrarlı bir şekilde azaldığı belirtildi.

Bununla birlikte analizde, yüksek enflasyonun devam etmesi, jeopolitik belirsizlikler ve Türk lirasındaki reel değerlenmenin ihracat rekabetçiliği üzerindeki etkisinin ekonomi üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturması nedeniyle politika tedbirlerinin zamanından önce gevşetilmemesi konusunda uyarılar da yer aldı.

EBRD'ye göre, Türkiye'nin yüksek kısa vadeli dış finansman ihtiyacı da ekonomik görünümünün küresel finansman koşullarına duyarlı olduğuna işaret ediyor.

EBRD, özel sektörün yeşil yatırımlara olan ilgisi ve bankanın Şubat 2023 depreminden etkilenen bölgeye devam eden projeleri sayesinde 2024 yılında Türkiye'ye 2,6 milyar euroluk rekor bir finansman sağlamıştı.

Bankanın ülkedeki mevcut portföyü 8 milyar euronun üzerinde. Toplam finansman ise 22 milyar euroyu aştı.

Kaynak: AA