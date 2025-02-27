Çalışanlar Dikkat, Çifte Emekli Maaşı Geliyor! Hem SGK'dan Hem Oradan Para Alabilecekler: Bu Yıl Devreye Girecek

Türkiye’de emekli olduktan sonra çalışmanın önünde yasal bir engel bulunmazken emeklilerin önemli bir bölümü geçim kaygısı nedeniyle iş hayatına devam ediyor. Ancak mevcut sistemde emeklilikle birlikte maaşların düşmesi çalışanlar için ekonomik açıdan zorluk yaratıyor. Bu durumu değiştirmek ve emeklilere ek gelir sağlamak amacıyla uzun süredir gündemde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kongre konuşmasında değindiği sistemin 2025 yılı son çeyreğinde uygulanmaya başlaması bekleniyor. Yeni düzenleme ile çalışanlar hem mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminden hem de tamamlayıcı emeklilikten maaş alabilecek ve böylece ikinci bir emeklilik hakkı kazanacak.

TÜM ÇALIŞANLAR FAYDALANABİLECEK

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre TES, çalışma hayatında olan tüm bireylere açık olacak. Halihazırda bir işte çalışanlar gibi daha önce emekli olup çalışmaya devam edenler de sisteme dahil edilerek ikinci bir emekliliğe kapı aralanacak.

İKİ FARKLI PRİM SİSTEMİ OLACAK

Yeni emeklilik sistemi SGK’dan bağımsız bir şekilde işleyecek ve çalışanlardan ikinci bir prim kesintisi yapılmasını öngörecek. Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) benzer bir şekilde çalışanların brüt maaşının en az yüzde 3’ü kesilerek TES prim havuzunda biriktirilecek. Aynı oranda işveren katkısı da sağlanacak. Devlet ise yatırılan toplam primlerin yüzde 30’u kadar ek katkı yaparak birikimi destekleyecek.

SGK SİSTEMİ İLE ENTEGRE ÇALIŞACAK

TES, mevcut SGK sisteminin yerini almayacak. Çalışanlar SGK’ya olan primlerini ödemeye devam ederken TES kapsamında ek bir birikim oluşturacaklar. Emeklilik şartlarını yerine getirenler hem SGK’dan hem de TES’ten çifte maaş almış olacak.

EMEKLİLİK ŞARTLARI VE YAŞ SINIRI

TES kapsamında emeklilik hakkı kazanmak için 10 yıl prim ödeme ve belirlenen yaş şartını doldurma kriterleri geçerli olacak. Mevcut BES’te (Bireysel Emeklilik Sistemi) olduğu gibi şu an için 56 yaş sınırı korunurken, ilerleyen süreçte bunun 60’a çıkarılması da söz konusu olabilecek. Ancak kesin karar yasal düzenleme sırasında verilecek.

MAAŞ MI TOPLU PARA MI?

Sisteme dahil olan çalışanlar, emekli olduklarında iki farklı ödeme seçeneğine sahip olacaklar. İsteyen kişiler aylık emekli maaşı şeklinde düzenle ödeme alabilirken, isteyenler birikimlerini toplu para olarak çekebilecekler.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Burada konuşulan takvim 2025 yılı son çeyreği. Orta Vadeli Program’da da bu belirtilmişti. Mevzuat düzenlemeleri tamamlandıktan sonra sistem resmen uygulamaya konulacak ve çalışanlar ek emeklilik imkanından yararlanabilecek.

TES İLE KIDEM TAZMİNATI KALKIYOR MU?

Yeni sistemin en çok tartışılan konularından biri de kıdem tazminatıydı. Ancak TES kıdem tazminatı haklarını etkilemeyecek. TES’in amacı mevcut sosyal güvenlik sistemine ek olarak emeklilik döneminde ek gelir sağlamak olduğu için kıdem tazminatı ile bir bağlantısı bulunmayacak.

Kaynak: Sabah