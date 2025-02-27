Donald Trump İmzaladı: Elon Musk'ın Yetkileri Genişledi: Toplu İşten Çıkarmaları Hızlandıracak

Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Departmanı, federal çalışanların toplu işten çıkarılmasını hızlandıracak olan 22 yıl önce Savunma Bakanlığı'nın geliştirdiği AutoRIF yazılımı üzerinde çalışıyor. Yeni sistemin, kamu sektöründe ikinci büyük işten çıkarma dalgasını tetikleyebileceği belirtilirken, çalışanlar sürecin tamamen otomatik hale gelmesinden endişeli.

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Donald Trump İmzaladı: Elon Musk'ın Yetkileri Genişledi: Toplu İşten Çıkarmaları Hızlandıracak

ABD Başkanı Donald Trump, hükümet harcamalarının daha şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlamak amacıyla yeni bir idari emir imzaladı. Elon Musk’ın öncülüğünde geliştirilen ve “Hükümet Verimliliği Departmanı” olarak da bilinen DOGE (Department of Government Efficiency) programını güçlendirmeyi hedefleyen emir, federal harcamalar üzerinde kapsamlı bir dönüşüm çağrısı yapıyor.

Yeni düzenlemeye göre, kamu kurumları sözleşmeler, hibeler ve kredilerle ilgili tüm ödemeleri merkezi bir sistemde kayıt altına almakla yükümlü olacak. Ayrıca her ajans, DOGE ekibi liderine sözleşme faaliyetleriyle ilgili aylık rapor sunacak. Bu raporlar, ödeme gerekçeleri ve seyahat masraflarını da içerecek.

Donald Trump İmzaladı: Elon Musk'ın Yetkileri Genişledi: Toplu İşten Çıkarmaları Hızlandıracak - Resim : 1

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Bu emir, hükümet harcamalarının daha şeffaf olmasını ve devlet çalışanlarının Amerikan halkına karşı hesap verebilirliğini sağlamayı amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı.

Ancak, kolluk kuvvetleri, ordu, göçmenlik büroları ve ulusal güvenlikle ilgili harcamalar yeni düzenlemenin dışında tutuldu. Uzmanlar, DOGE programının etkinliği konusunda farklı görüşler öne sürerken, bazıları bu adımın federal bütçede ciddi tasarruf sağlayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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