Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu

İş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete evinde ölü bulundu. Benardete'nin cenazesi ölüm nedeninin araştırılması için Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Çamlık Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden 60 yaşındaki Benardete’ye ulaşamayan yetkililer, durumu jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Evde hareketsiz bulunan Benardete’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu - Resim : 1

Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı, incelemelerde bulunurken, yapılan ilk değerlendirmelerde Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı aktarıldı. Cenazesi, ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İş dünyasında ve golf camiasında saygın bir isim olarak bilinen Beyhan Benardete’nin ani vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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