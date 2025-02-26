Rüzgar Tersine Döndü! Altın Fiyatları Tepetaklak Oldu! Bir Günde 40 TL Birden Geriledi

ABD ve Avrupa'daki ekonomik dalgalanmalar, altının güvenli liman olarak öne çıkmasını sağlıyor. Bu nedenle, Türkiye'de altın pek çok yatırım aracına kıyasla güvenli bir liman olarak kabul ediliyor ve yaygın bir şekilde tercih edilen bir yatırım aracı haline geliyor.

TRUMP ETKİSİ

Altın, global ekonomik ve siyasi gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları, küresel piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Altın yatırımcıları, olası daha büyük dalgalanmaları ve fiyat hareketlerini dikkatle izlemeye devam edecektir.

ONS ALTIN

Gün içinde en düşük 2912 dolar, en yüksek 2930 dolar seviyelerini gördü.

Şu an 2919 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Güne 3413 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek 3435 lira seviyeleri görüldü. Şu anda 3422 liradan işlem görmekte.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı 3474 lira, satış fiyatı ise 3519 lira seviyesinde.

Şunu dedin:

bu haber metnini yeniden özgün bir şekilde yaz. spot da istiyorum.

ChatGPT:

Altın fiyatları, uzun süredir devam eden yükselişin ardından tersine bir hareket sergileyerek yüzde 2 civarında bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar, altındaki bu küçük düzeltmeyi yakından takip ederken, ons altın ve gram altın fiyatlarında da belirgin bir gerileme görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ekonomik etkileri altın üzerinde de etkisini gösteriyor.

Ons Altın

Güne 2912 dolardan başlayan ons altın, 2912 ile 2930 dolar arasında dalgalanarak şu an 2919 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın

Gram altın, güne 3413 lira seviyesinden başlarken, 3413 ile 3435 lira arasında değişim gösteriyor ve şu anda 3422 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da Gram Altın

Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı 3474 lira, satış fiyatı ise 3519 lira seviyelerinde.

Altındaki bu son gelişmeler, yatırımcılar arasında dikkatle izleniyor. Altın fiyatlarının küresel ekonomik faktörlerden nasıl etkileneceği, yatırımcıların kararlarını şekillendirecek.

Kaynak: Haber Merkezi