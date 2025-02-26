Fitch, Nissan’ın Kredi Notunu Düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Japon otomotiv üreticisi Nissan’ın uzun vadeli kredi notunu düşük kârlılık nedeniyle "BB+" seviyesine indirdi.

Fitch, Nissan’ın Kredi Notunu Düşürdü

Fitch’ten yapılan açıklamada, Nissan’ın kârlılığındaki düşüşün devam ettiği ve Mart 2026’ya kadar negatif nakit akışı öngörüldüğü belirtildi. Bu durumun etkisiyle şirketin kredi notunun "BBB-" seviyesinden "BB+" seviyesine düşürüldüğü ve kredi görünümünün negatif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, negatif görünümün Nissan’ın yeniden yapılanma sürecindeki belirsizlikleri yansıttığı vurgulanırken, şirketin maliyetleri azaltmaya yönelik planlarının belirli ölçüde başarılı olmasının beklendiği ifade edildi. Ancak ABD’nin gümrük tarifeleri ile ABD ve Güneydoğu Asya’daki düşük otomobil satışlarının Nissan’ın gelir ve maliyetlerini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Fitch, bu süreçte yaşanabilecek herhangi bir gecikmenin yeni bir kredi notu düşüşüne neden olabileceği uyarısında bulunurken, geçen hafta Moody’s de Nissan’ın kredi notunu düşürmüştü.

Öte yandan, Japon otomotiv üreticileri Honda ve Nissan, 2024 sonunda resmi olarak birleşme görüşmelerine başlamış ancak bu ay birleşme planlarını sonlandırdıklarını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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