AB'den 100 Milyar Avroluk Temiz Üretim Destek Paketi

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, AB Komisyonu Başkan Yardımcıları Teresa Ribera ve Stephane Sejourne ile AB Komisyonu Üyesi Wopke Hoekstra, Temiz Sanayi Mutabakatı adı verilen yeni planı tanıttı.

SANAYİDE KARBONSIZ GELECEK HEDEFLENİYOR

Mutabakat kapsamında, Avrupa sanayisinin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için endüstriyel altyapının desteklenmesi ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi öngörülüyor. Yüksek enerji maliyetleri ve küresel rekabet baskısıyla karşı karşıya olan enerji yoğun sektörlere yönelik acil destekler sağlanacak.

Sanayinin karbonsuzlaşmasını teşvik etmek amacıyla net teşvik mekanizmaları oluşturulacak ve sanayi kuruluşlarının makul fiyatlı enerjiye erişimi garanti altına alınacak. AB, enerji maliyetlerini düşürmek için elektrifikasyonu artıracak, temiz ve yerli üretimi teşvik edecek, iç enerji şebekelerini güçlendirecek ve tam entegre bir enerji pazarı oluşturmayı hedefleyecek.

YENİ TEŞVİKLER VE FİNANSMAN DESTEKLERİ

Elektrik piyasasının yeniden düzenlenmesiyle, fosil yakıtların elektrik fiyatlarına olan etkisi azaltılacak ve enerji verimliliği teşvik edilecek. Sınır ötesi elektrik alım anlaşmaları ile fark sözleşmelerinin devreye alınması planlanıyor.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve AB Komisyonu, şirketler için toplamda 2 milyar avronun üzerinde finansman sağlayacak. Bu kapsamda, kurumsal elektrik alım programı için 500 milyon avroluk bir fon oluşturulacak. Elektrik şebekesi için gerekli ekipman üreticilerine yönelik ise 1,5 milyar avroluk destek paketi hazırlanacak.

Yenilenebilir enerji yatırımları hızlandırılacak ve AB kamu destek kurallarında basitleştirmeye gidilecek. Haziran ayına kadar, AB genelinde temiz teknoloji üretimini artırmaya yönelik kamu destek kurallarının yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

SANAYİ KARBONSIZLAŞMA BANKASI KURULACAK

AB Komisyonu, temiz üretimi teşvik etmek için 100 milyar avroluk finansman sağlamayı amaçlayan bir Sanayi Karbonsuzlaşma Bankası kurulmasını teklif edecek. Mevcut AB bütçesindeki kaynaklar yeniden yönlendirilerek, sanayi süreçlerinin modernizasyonu, temiz teknoloji üretimi ve enerji altyapı projelerinin finansmanı gibi alanlara 50 milyar avroluk ilave destek sağlanacak.

TİCARET VE YATIRIM ANLAŞMALARINA ÇEVRESEL KRİTERLER

AB, ticaret ve yatırım anlaşmalarında temiz ürünler ve sürdürülebilirlik kriterlerine daha fazla yer verecek. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması iyileştirilecek ve şirketlerin idari yükü hafifletilecek. Ayrıca, üye ülkelerle iş birliği içinde stratejik ham madde alımlarını kolaylaştırmak amacıyla AB Kritik Hammadde Merkezi kurulacak.

Kaynak: AA