Türkleri Havalara Uçuracak Araştırma: Çayın Mucizevi Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı

ÇAYIN SU KALİTESİNE ETKİSİ

İçme suyunda bulunan kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Ancak araştırmacılar, çay demleme sürecinin bu zararlı maddeleri önemli ölçüde azaltabileceğini keşfetti. Çayın içerdiği bileşenler, suya salınan toksik metalleri yüzeyinde tutarak suyun daha temiz hale gelmesine yardımcı olabiliyor.