Ahmet Davutoğlu Çok Sert Konuştu, Akıllara Tek Bir İsim Geldi: 'Sizin Çölünüze Razı Olanlar Sizin Olsun!'

Gelecek Partisi’nden sürpriz bir şekilde istifa ederek AKP’ye katılan Antalya milletvekili Türkiye siyasetinin gündeminden düşmezken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Yeni Yol Grubu’nda sert açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, açıklamasında, Serap Yazıcı’nın ismini vermeden yüklenirken, AKP kongresine gönderme yaptı. "Onlar bu kongre ile 'Bize siyasi ahlak ilkelerinden bahsetmeyin, elimizdeki güç ile herkesi kendimize benzetiriz. Bize katılanları da ilkesizliğe mahkum ederiz' mesajı gönderdi. Bu mesaja da cevabımız net ve açıktır; biz asla size benzemeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun kendimiz olarak kalacak, kendi inandığımız değerleri yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'ÇÖLÜNÜZE RAZI OLANLAR SİZİN OLSUN'

AKP’ye “Siz, ilkesizlik ve korku imparatorluğu ile siyasi iklimi çölleştirebilirsiniz. Biz bu çöllere dahi muhabbet ve değer tohumları ekmeye devam edeceğiz” diyen Davutoğlu, AKP kongresinde kendisine gönderilen mesajı aldığını söyleyerek sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Sizin çölünüze razı olanlar sizin olsun; çöle bıkmadan, usanmadan ahlak tohumları ekenler bize kalsın. Nihayet bana bu kongrede şahsi bir mesajın da iletilmekte olduğunun farkındayım. Siz sembolik bir adımla Şehir Üniversitesi'nin onurlu mirasını da yıpratmak üzere bir hamle yaptınız. Bu yolla, 'Biz en iddialı karşıtlarımızı bile hizaya sokar, iddialarını unutturur ve kendimize hizmetkar ederiz' mesajıyla beni yıldıracağınızı sanıyorsunuz. Ben sizi tanıyorum; ama siz beni tanımamışsınız. Niyetinizi biliyorum ve bu mesaja cevabım da açıktır; yılmadım, yılmıyorum, yılmayacağım."

Kaynak: DHA