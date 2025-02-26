TBMM'ye 4 Milletvekiline Ait Dokunulmazlık Dosyası Sevk Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, dört milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

TBMM'ye 4 Milletvekiline Ait Dokunulmazlık Dosyası Sevk Edildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Tezkereler, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin
DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak
TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş

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Kaynak: AA

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