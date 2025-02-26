TBMM'ye 4 Milletvekiline Ait Dokunulmazlık Dosyası Sevk Edildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Tezkereler, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş

Kaynak: AA