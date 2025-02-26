Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Videolu Doğum Günü Kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 71’inci yaşını kutlarken, Erdoğan için pek çok doğum günü mesajı paylaşıldı.

Bir mesajda İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altun, “Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim...” ifadelerini kullandı.

Altun paylaşımının tamamında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine olan sevdası, milletimizin gönlünde misliyle karşılığını bulmuştur. Bu sevda, bu dava, bu adanmışlık milletçe şahlanışımızın önündeki engelleri birer birer yıkıp atmıştır. Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim..."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine olan sevdası, milletimizin gönlünde misliyle karşılığını bulmuştur.



Bu sevda, bu dava, bu adanmışlık milletçe şahlanışımızın önündeki engelleri birer birer yıkıp atmıştır.



Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok… pic.twitter.com/SqD3uNxyGw — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 26, 2025

Kaynak: Haber Merkezi