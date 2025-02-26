Önce İhraç Edildi, Sonra CHP’ye Bayrak Açtı... Lütfü Savaş’ın Yeni İşi Belli Oldu

CHP'ye yönelik sözleri nedeniyle partiden ihraç edilen, depremin yıktığı Hatay'daki belediye başkan adaylığı tepki çeken ve son olarak CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ı hakkında 'şaibe' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iki ayrı suç duyurusunda bulunan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeni işinin ne olduğu ortaya çıktı.

Lütfü Savaş'ın Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın ismi ve kısa özgeçmişine Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin sitesindeki akademik kadro listesinde yer verildi.

Savaş'ın kısa özgeçmişinde şu ifadeler yer aldı:

"Lütfü Savaş, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 200 yılında SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında uzmanlığını alan Savaş, 2007 yılında Enfeksiyon Hastalıkları Doçentliğini almıştır."

NE OLMUŞTU?

Lütfü Savaş'ın Hatay'da belediye başkanlığına tekrar aday gösterilmesi parti içinde ve Hatay'da büyük tepki çekmişti. Türkiye İşçi Partisi, CHP'nin Lütfü Savaş dışında bir ismi aday göstermesini talep etmiş ancak bu adaylık gerçekleşince deprem döneminde Hatay'da ön plana çıkan eski futbolcu Gökhan Zan'ı belediye başkanı adayı çıkarmıştı. Ancak Gökhan Zan'ın isminin adaylık tartışmaları sürecinde bazı kirli işlere dahil olduğu gerekçesiyle TİP, Zan'dan desteğini geri çekmişti.

Savaş, yüzde 44.05 oyla ikinci sırada kalırken AKP'nin adayı Mehmet Öntürk oyların yüzde 44.48'ini alarak belediye başkanı seçilmişti.

LÜTFÜ SAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından "Mücadeleyi başlatıyorum" diyerek yaptığı "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" paylaşımı tepki çekmiş ve CHP'den ihraç edilmesine neden olmuştu.

Savaş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haydi kurucu partinin vatanseverleri… Ya bugün kendimize ve partimize yakışanı yapacağız ya da yok olacağız. Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı.

Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Ve bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız. Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk milletini bulur.

'CHP İŞGALDEN KURTULMALI'

Bu millet yeni kurtuluş savaşını hem başlatır, hem de zaferle taçlandırır. Bu millet ki; farklı etnik gruplardan olup, bütünleşmiş, birleşmiş ve vatan yüzeyinde millî birliği sağlamış Atatürk milliyetçiliği ile bir “Ulus Devlet” olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletidir. Dileğim bu ülkenin kurucu partisinin de her türlü işgalden kurtulup ya da kurtarılarak kendi kurtuluş savaşını yapabilmesidir.

'BİRKAÇ KİŞİNİN ELİNDE OYUNCAK HALİNE GELMİŞ'

Bunun için ben Lütfü Savaş olarak bu mücadeleyi başlatıyorum. Ve CHP'nin kuruluş ayarlarına dönmesi için tüm CHP'lileri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” diyen kurucu irademiz Mustafa Kemal Aratürk'ün izinde bugün bölgemizdeki ve içerdeki tehditlere karşı tüm CHP'lileri birlik olmaya çağırıyorum. İkbal derdine düşmüş birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelmiş, hatta terör bağlantılı parti ve siyasetçiler ile sırf koltuk için yol yürüyenleri tarih zaten affetmeyecektir. Bizler bu uğurda CHP'nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz…"

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

CHP'den yapılan resmi açıklamada Lütfü Savaş'ın ihracı şu ifadelerle duyurulmuştu:

"Önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun 06.11.2024 tarihli sevk kararı Yüksek Disiplin Kurulumuzun 11.12.2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür.

Yüksek Disiplin Kurulumuz, Lütfü Savaş’ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı 'partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' eylemi olarak değerlendirmiş, KESİN ÇIKARMA CEZASI ile cezalandırılmasına OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

CHP HAKKINDA İKİ AYRI SUÇ DUYURUSU

Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildikten sonra ise hakkında 'şaibe' iddialarıyla soruşturma başlatılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e devrettiği 38. Olağan Kurultay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savaş, CHP kurultayına ilişkin soruşturmada Ankara'da ifade vermişti. Savaş, kurultayda usulsüzlük ve delegelerin iradesinin sakatlandığı iddiasıyla da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi