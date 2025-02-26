Kara Paranın Bir Numaralı Adresiydi: Dev Sektörde Kriz, Tek Tek Kapanıyorlar

Kara para aklayanların en büyük tercihlerinden olan ve bir dönemin en popüler yatırımlarından biri olarak görülen güzellik merkezlerinde kriz büyüdü! Sayıları 2000’e dayandı, hepsi kapanma noktasına geldi. İlanlar devren satılık ve kiralık iş yerleri ile doldu.

Kara Paranın Bir Numaralı Adresiydi: Dev Sektörde Kriz, Tek Tek Kapanıyorlar

Dilan Polat gibi fenomenlerin öncülüğünde popülerleşen "güzellik merkezi açma" trendi, günümüzde eski cazibesini kaybetmiş durumda. Emlak sitelerindeki ilanlarda, kafe ve restoranlardan sonra en fazla devren kiralık veya satılık ilanının güzellik merkezlerine ait olduğu görülüyor.

1900 MERKEZ KAPANIYOR

Güzellik merkezlerinin sayısının artması, rekabetin yoğunlaşmasına ve gelirlerin düşmesine yol açarken, yüksek kiralar, artan maliyetler ve azalan talep de birçok işletmenin ayakta kalmasını güçleştiriyor. Türkiye genelinde bin 900, İstanbul'da ise yaklaşık 450 güzellik merkezi emlak sitelerinde devren kiralık veya satılık olarak dikkat çekiyor.

Kara Paranın Bir Numaralı Adresiydi: Dev Sektörde Kriz, Tek Tek Kapanıyorlar - Resim : 1

İşletmeciler, artan kiralar, maliyetler ve azalan talep nedeniyle faaliyetlerini devretmek ya da sonlandırmak zorunda kalıyor. Bu durum, sektördeki geleceğe dair belirsizlikleri artırırken, yatırımcılar ve girişimciler için yeniden yapılanma sürecini ve stratejik kararları almayı zorunlu hale getiriyor.

Kaynak: İHA

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