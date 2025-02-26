İngiltere'de Yatırım Buluşması! Cevdet Yılmaz ile Yuvarlak Masada Bir Araya Gelecekler

İngiltere’yi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkent Londra’da fon yöneticileri ve yatırımcılarla kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlarının artırılması ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yatırımcılarla buluşacak olan Yılmaz, Londra Borsası’nda düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında finans çevreleriyle bir araya gelecek.

İngiltere'de Yatırım Buluşması! Cevdet Yılmaz ile Yuvarlak Masada Bir Araya Gelecekler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Global Türk Capital’in düzenlediği "Türkiye’de Özel Sermaye ve Yatırımlar Görünümü 2025 Konferansı’’nda Türkiye’nin 2025 Yılına ilişkin ekonomik görünüm ve makro politikaları hakkında bir sunum gerçekleştirecek.

Burada iş ve finans dünyasından temsilcilere Türkiye’nin yatırım potansiyelini anlatacak olan Yılmaz, ayrıca Dünya Türk İş Konseyi Birleşik Krallık üyeleriyle buluşacak. Yılmaz, programının ikinci gününde uluslararası fonların yöneticileri ile özel bir toplantı yapacak.

Ziyaret kapsamında Türkiye ekonomisinin yatırımcılara sunduğu fırsatlar ve küresel finans çevreleriyle iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yabancı yatırımcı Yatırım
BAYKAR ile İtalyan Leonardo'dan Dev Anlaşma! Yüksek Teknolojili İnsansız Hava Aracı Geliştirecekler BAYKAR'dan Dev İmza! O Şirketle Güç Birliği Yapacak
Ramazan Öncesi 'Fırsatçı' Avı! Bakanlık Fahiş Fiyat Denetimine Çıktı: Milyonlarca Liralık Para Cezası Ramazan Öncesi 'Fırsatçı' Avı! Bakanlık Fahiş Fiyat Denetimine Çıktı
Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor
Evde Topraksız Yetişiyor, Çok Çabuk Hasat Ediliyor! Cebinizden 1 Kuruş Para Çıkmayacak Evde Topraksız Yetişiyor, Çok Çabuk Hasat Ediliyor! Cebinizden 1 Kuruş Para Çıkmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem! ATM'den Para Çekecekler Dikkat Bu Kurala Uymayanın İşlemi İptal Olacak Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması İmamoğlu'nun Diplomasının İptali İstendi mi?
Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Müjde Ar'dan İlk Açıklama: Otobüs Bizi Biçti Ölümden Dönen Ünlü Oyuncudan İlk Açıklama
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde? CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde?