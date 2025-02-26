Kara Yolunda Mahsur Kalan 80 Kişi Kurtarıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı aksattı. Hasköy-Mutki kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle 30 araçta mahsur kalan yaklaşık 80 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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Kara Yolunda Mahsur Kalan 80 Kişi Kurtarıldı

Muş'ta tipinin şiddetini artırmasıyla Kaymakam Çeşmesi mevkisinde ulaşım durma noktasına geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarların ardından Karayolları 113’üncü Bölge Şefliği ekipleri harekete geçti.

Rotatif ve iş makineleriyle kar temizleme çalışmaları başlatılırken, bölge halkı da kara saplanan bazı araçları iterek destek oldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yol açıldı ve sürücüler araçlarıyla yollarına devam etti.

Kaynak: DHA

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Muş Kar Yağışı
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