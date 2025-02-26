Aydın'da "Sevimli Patiler Sevgi Evi" Açıldı

Söke’de sokak hayvanlarına yönelik hizmet verecek “Sevimli Patiler Sevgi Evi” kapılarını açtı. Açılışa, bölgedeki hayvan hakları savunucuları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın'da "Sevimli Patiler Sevgi Evi" Açıldı

Söke Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu için hayata geçirilen “Sevimli Patiler Sevgi Evi”nin açılış törenine, hayvan koruma derneklerinin temsilcileri de katılım sağladı. Törende, Söke Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Eylem Uyar ve Kurucu Başkanı Recep Dirilen’in yanı sıra Kuşadası Yarımada Sev Beni Yaşat Beni Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Huri Cengiz de yer aldı.

Dernek başkanları, açılışta Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile görüşerek merkezin hayvanlar için sağlayacağı imkanlar hakkında sohbet etti. Yapılan konuşmalarda, Sevimli Patiler Sevgi Evi’nin sokak hayvanları için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Aydın'da "Sevimli Patiler Sevgi Evi" Açıldı - Resim : 1

Başkan Huri Cengiz, Başkan Arıkan’a çiçek takdim ederken duygularını paylaşarak, “Açılışta duygulu anlar yaşadım. Söke’de uzun zamandır sokak hayvanları ile ilgili sorunlara duyarsız kalmayan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler de hayvan severler olarak elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Gerçekten çok güzel duygular içindeyiz” dedi.

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Kaynak: ANKA

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