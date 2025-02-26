Siirt'te Üzüm Üretiminde Rekor Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Bitkisel Üretim Verilerine göre, Siirt'te üzüm üretimi büyük bir artış gösterdi. 2023 yılında 14 bin 855 ton olan üzüm üretimi, 2024 yılı itibarıyla yüzde 215 oranında artarak 46 bin 948 tona ulaştı.

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bu başarının arkasında emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi’ne teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, üreticilerin özverili çalışmaları vurgulanarak, Siirt’in üzüm üretiminde Türkiye genelinde ilk 5’e girmeyi hedeflediği belirtildi.

Kaynak: İHA