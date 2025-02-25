İslam Memiş’ten Altın Yatırımcılarına Önemli Uyarı! Altın Sert Düşecek
Elinde altın olan yatırımcıları önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Sarı madende rüzgar hangi yönde esecek? Altın fiyatlarına ilişkin değerlerdirler yapan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mart ayına dikkat çekti. İşte o açıklamalar…
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasası, geçen haftaki rekor seviyelerinin ardından yeni haftaya yatay bir seyirle başlarken bugün de yatay seyir devam ediyor.
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş özellikle Mart ayına dikkat çekerek, altın fiyatlarında teknik düzeltme nedeniyle sert düşüşlerin yaşanabileceğini kaydetti.
Altın fiyatlarının son 3 aydır yükseliş trendinde olduğunun altını çizen İslam Memiş, "Ve bu yükseliş trendini hala korumaya devam ediyor." diyerek altın yatırımcılarına uyarılarda bulundu.
ÇIKTIĞI HIZLA DÜŞEBİLİR
Memiş, "Eline yeni nakit geçmiş olan yatırımcı, düğün yapacaklar, borcu olanlar da panik ve korkuyla bu yüksek fiyatlamalardan alım yapmasını çok da önermiyoruz."
Memiş, “Altın alımı için fırsat kollayanlar Mart ayını beklemeli. Mart ayında bir gerileme bekliyoruz. Haliyle gram altın tarafında düşüşler kaçınılmaz olacaktır. İslam Memiş, yatırımcılara, nakite ihtiyaçları yoksa satış için aceleci davranmayıp elindeki altınları muhafaza etsinler diyerek uyarılarda bulundu.