Resmi Gazete’den Duyuruldu! Sosyal Medya İçerik Üreticileri İçin KDV Kararı

Sosyal medya içerik üreticileri için KDV kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’den Duyuruldu! Sosyal Medya İçerik Üreticileri İçin KDV Kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan güncelleme ile bazı düzenlemeler değişti. Bu değişiklikler, özellikle sosyal içerik üreticilerini yakından ilgilendiriyor.

Yeni düzenleme ile, 1 Ocak 2022'den itibaren sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden içerik paylaşan sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilere yönelik Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası getirildi. Bu kapsamda, sosyal içerik üreticisi ve uygulama geliştiricilerinin elde ettikleri kazançlara KDV uygulanmayacak.

1 Ocak 2024 itibarıyla internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden içerik paylaşan sosyal içerik üreticileri ve bireysel kurs, eğitim, veri işleme, ürün tanıtımı gibi hizmetler sunan gerçek kişilerin kazançları da KDV istisnası kapsamına alındı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi uyarınca vergilendirilen kazançlara KDV hesaplanmayacak. Bu değişiklik, içerik üreticiliği ve bireysel hizmet sunan kişilerin finansal yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YETKİLİ

Tebliğ değişikliklerinin uygulanmasında Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu düzenleme, hem içerik üreticileri hem de mobil uygulama geliştiricileri için vergi yükünü hafifletirken, devletin denetim ve düzenlemelerle dijital ekonomi üzerindeki etkisini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Resmi Gazete’den Duyuruldu! Sosyal Medya İçerik Üreticileri İçin KDV Kararı Sosyal Medya İçerik Üreticileri İçin KDV Kararı