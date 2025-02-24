Dev İhalede Kazanan Opus Oldu: Yılın En Büyük İhalesinde Rakam Ortaya Çıktı

Özelleştirme İhalesi Başkanlığı’nın kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için 14 Ağustos 2027’den itibaren geçerli olmak üzere başlattığı yeni sözleşme ihalesi sonuçlandı. Açık artırmanın son turunda, MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ihalesinde 1. Bölgede kazanan 830 milyon dolarla MOI OGG oldu.

Yılda 30 milyon araca muayene hizmeti veren Opus, Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. – Itversia Gestion S.L. ve VTV Norte SA ile işbirliğine gitmişti.

Elemesiz yapılan ilk turda verilen teklif 750 milyon dolar olurken, açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif yapılırken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ise ihaleden çekilmişti.

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG de ihaleden çekildiğini duyurdu.

Böylece, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG vermiş oldu.

20 YIL SONRA DEV BEDEL ARTIŞI

2007’de düzenlenen ihalelerde tüm Türkiye’deki muayene istasyonlarının işletme hakkı 530 milyon dolar karşılığında verilmişti. Yeni ihalenin sonucunda ise bu bedel iki bölgenin toplamında 1 milyar 720 milyon dolara yükselmiş oldu. Yani Türk Hazinesi 2007’de ödenenin rakamın 1 milyar 190 milyon dolar fazlasını kazandı.

HANGİ BÖLGEDE KAÇ İL BULUNUYOR?

2023 yılı sonu itibarıyla, toplam araç sayısının ve toplam nüfusun yüzde 49'unun 1. Bölge'de, toplam araç sayısının ve toplam nüfusun yüzde 51'inin ise 2. Bölge'de yer aldığı belirtiliyor.

İHALEYE KİMLER KATILMIŞTI?

İhaleye, Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katılmıştı.

OPUS GROUP NEDİR?

Araç Muayene ve Akıllı Araç Destek hizmetlerinde teknoloji odaklı küresel bir lider olan Opus, dört kıtada faaliyet gösteriyor. Araç Muayene sektöründeki en büyük şirketlerden biri olup Akıllı Araç Destek hizmetlerinde lider konumda olan şirket, ABD araç muayene pazarının yüzde 80’ine sahip olup, ABD, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da her yıl yaklaşık 30 milyon araç muayenesi gerçekleştiriyor.

Akıllı Araç Destek çözümleri, ileri düzey teşhis, programlama ve uzaktan destek hizmetleri sunarak otomotiv servis teknisyenlerinin modern araçların giderek artan karmaşıklığına ayak uydurmasını sağlayan Opus, Akıllı Araç Destek hizmetlerinde liderlik ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi