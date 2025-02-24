Son 20 Yılın En Büyük Sermaye Girişi: Araç Muayenesinde Yeni Dönem

Türkiye’de araç muayene hizmetlerini 20 yıl süreyle yürütecek yeni işletmeler için ihaleler düzenlendi. Birinci ve ikinci bölgede en yüksek teklifi veren grup belli oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda 2. Bölgeye ilişkin araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve yapımı ve işletilmesine ilişkin ihalelerde en yüksek teklif 890 milyon dolarla MOİ OGG’den (Opus, Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. – Itversia Gestion S.L. ve VTV Norte SA) geldi.

İhalenin elemesiz ilk turunda verilen teklif, 790 milyon dolar olurken, daha sonra açık artırmaya geçildi. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 876 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubu'ndan 878 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubu'ndan da 880 milyon dolar teklif gelirken Doğuş Tem OGG ihaleden çekildi. Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG, teklifini 890 milyon dolara yükseltirken AGTT OGG de ihaleden çekildiğini açıkladı.



İHALEYE KİMLER KATILMIŞTI?

İhaleye Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katılmıştı.

YABANCI KONSORSİYUMLAR DA İHALEYE GİRDİ

Almanya, İngiltere, ABD, İspanya, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birçok şirket de ihalede yer alırken, ihalenin yabancı ortaklı bir konsorsiyuma gitmesiyle, Türkiye'ye son yılların en büyük yabancı sermaye girişi sağlanmış olacak.

Halihazırda araç muayene istasyonlarının işletmeciliğini yürüten TÜVTÜRK’ün ortakları arasında yer alan Doğuş Grubu, Bridgepoint ve TÜS SÜD yollarını ayırma kararı alarak farklı konsorsiyumlarla ihaleye katılmışlardı.

1. BÖLGE İÇİN EN YÜKSEK TEKLİF 830 MİLYON DOLARDI

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1 bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklif MOİ OGG’den gelmişti.

OPUS GRUP NEDİR?

Araç Muayene ve Akıllı Araç Destek hizmetlerinde teknoloji odaklı küresel bir lider olan Opus, dört kıtada faaliyet gösteriyor. Araç Muayene sektöründeki en büyük şirketlerden biri olup Akıllı Araç Destek hizmetlerinde lider konumda olan şirket, ABD araç muayene pazarının yüzde 80’ine sahip olup, ABD, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da her yıl yaklaşık 30 milyon araç muayenesi gerçekleştiriyor.

Akıllı Araç Destek çözümleri, ileri düzey teşhis, programlama ve uzaktan destek hizmetleri sunarak otomotiv servis teknisyenlerinin modern araçların giderek artan karmaşıklığına ayak uydurmasını sağlayan Opus, Akıllı Araç Destek hizmetlerinde liderlik ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi