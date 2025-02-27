Altın Yatırımcıları Dikkat! Düşüşe Geçti

Uzun süredir piyasalarda dengesiz bir gidişat söz konusuyken, döviz kurunda yükseliş devam ediyor. Altında ise bu hafta düşüş eğilimi görülüyor. Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarından altın, aşağı yönlü hareket ediyor.

İşte 27 Şubat 2025 Perşembe gününde güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 3.393,61 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.548,56 TL

Yarım altın satış fiyatı: 11.095,98 TL

Tam altın satış fiyatı: 22.562,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.124,81 TL

Gremse altın satış fiyatı: 56.293,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.905,85 dolar

Kaynak: Haber Merkezi