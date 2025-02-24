Gaziantep'te Kadın Cinayeti: Boşandığı Eşini Bıçaklayarak Katletti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Mahmut Kürkçü, boşandığı eşi Nejla Özbiber’i bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Özbiber’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cinayetin ardından kaçan Kürkçü’nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Gaziantep'te Kadın Cinayeti: Boşandığı Eşini Bıçaklayarak Katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor. Kahreden haber bu defa Gaziantep'ten geldi. Nizip ilçesinde meydana gelen olayda, Mahmut Kürkçü (40) boşandığı eşi Nejla Özbiber’i (38) bıçaklayarak öldürdü. Sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahmut Kürkçü, eski eşine bıçakla saldırarak ağır yaraladı.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, 3 çocuk annesi Nejla Özbiber’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Özbiber’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından kaçan Mahmut Kürkçü’nün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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