Narin Güran Cinayeti Davasında 3 Çocuk Hakkındaki İddianame Kabul Edildi

Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Suça sürüklenen 3 çocuk hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

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Narin Güran Cinayeti Davasında 3 Çocuk Hakkındaki İddianame Kabul Edildi

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulunmuştu.

Narin Güran Cinayeti Davasında 3 Çocuk Hakkındaki İddianame Kabul Edildi - Resim : 1

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından çok sayıda aile üyesi gözaltına alınmış, komşusu Nevzat Bahtiyar ise itirafçı olmuştu. Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Narin Güran Cinayeti Davasında 3 Çocuk Hakkındaki İddianame Kabul Edildi - Resim : 2

Narin cinayeti davasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Suça sürüklenen 3 çocuk hakkında iddianame kabul edildi. İlk duruşma 20 Mart'ta görülecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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