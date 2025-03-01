Eskişehir'de Kaçak Sigara Satan Kişi Yakalandı

Eskişehir'de bir kişinin kaçak sigara sattığı tespit edildi. Şüpheli yakalandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de Kaçak Sigara Satan Kişi Yakalandı

Eskişehir Odunpazarı İlçesi'nde 1 şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Konuyla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen araçta aramada yapıldı.

Ekiplerce yapılan aramalarda muhtelif markalarda bandrolsüz 860 paket sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aydın’da Kaçakçılık Operasyonu: 880 Paket Kaçak Sigara Ele GeçirildiAydın’da Kaçakçılık Operasyonu: 880 Paket Kaçak Sigara Ele GeçirildiGüncel

Kaynak: İHA

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