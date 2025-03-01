CHP'li Başkan ve Yardımcısına Ateş Açan Saldırgan Yakalandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, oturdukları sosyal tesiste silahlı saldırıya uğradı. A.E. isimli şüpheli, tabanca ile peş peşe ateş açarak Kuyumcu'yu üç kurşunla ağır yaraladı, Seferoğlu’nun ayağına ise bir kurşun isabet etti.

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Seferoğlu Kaçkar Devlet Hastanesi’ne, Kuyumcu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri olayın ardından hızlı bir çalışma başlatarak saldırgan A.E.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin saldırıyı hangi nedenle gerçekleştirdiği araştırılıyor.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Ardeşen Kaymakamlığı da olay sonrası yazılı bir açıklama yaparak yaralılara acil şifalar diledi ve saldırıyı kınadı. Açıklamada, yaralıların bilincinin açık olduğu belirtilirken, olayın detaylarının araştırıldığı ifade edildi. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kaynak: DHA